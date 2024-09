Mercato : Ces trois joueurs qui auraient pu signer à l’OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dès le début de l’été, Pablo Longoria avait annoncé la couleur pour le mercato de l’OM. L’objectif était de remodeler un effectif pour correspondre aux besoins de Roberto De Zerbi. Dans cette optique, onze nouveaux joueurs ont débarqué à Marseille. Mais il y aurait pu en avoir encore plus.

L'été de l'OM aura été plus qu'animé. Et pour cause, le club phocéen a recruté pas moins de onze nouveaux joueurs à savoir Ismaël Koné, Lilian Brassier, Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg, Derek Cornelius, Valentin Carboni, Jeffrey de Lange, Geronimo Rulli, Elye Wahi, Jonathan Rowe et Neal Maupay. Et pourtant, d'autres joueurs auraient pu signer.

Moukoko et Nketiah étaient tout proches

En effet, pour le poste d'avant-centre, l'OM a multiplié les pistes, notamment pour remplacer Pierre-Emerick Aubameyang. Et avant de miser sur Elye Wahi, deux autres noms ont particulièrement été cités à savoir Eddie Nketiah et Youssoufa Moukoko. Mais dans les deux cas, Arsenal et le Borussia Dortmund ont été trop gourmands. Nketiah a finalement rejoint Crystal Palace tandis que Moukoko a été prêté à Nice.

Bennacer, le coup de dernière minute

Et ce n'est pas tout. Dans les dernières heures du mercato, l'OM a tenté une opération surprise avec Ismaël Bennacer. Cependant, l'AC Milan n'ayant pas trouvé son remplaçant n'a pas lâché son milieu de terrain. Une piste qui sera d'ailleurs à surveiller cet hiver.