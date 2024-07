Mercato : C’est le jour J pour l’OM ?

Thomas Bourseau

L’OM a déjà bien bougé ses pions sur le marché des transferts en bouclant les venues de Lilian Brassier et d’Ismael Koné. Place désormais à Mason Greenwood ? Le mercato estival n’est pas terminé et pourrait prendre une grosse tournure ce vendredi avec le dossier Mason Greenwood puisque sa décision devrait tomber dans les prochaines heures.

Mason Greenwood (22 ans) s’est relancé au cours de l’exercice 2023/2024 grâce à son prêt à Getafe. Placardisé à Manchester United, l’international anglais n’a pas manqué de se rebâtir une réputation après ses affaires de violences conjugales et de viols envers sa compagne Harriet Robson. Depuis deux semaines, l’OM est annoncé comme étant une potentielle destination pour Greenwood.

«Quel que soit le joueur qui vient à l’OM, il doit partager ces valeurs»

Ses antécédents avec la justice font que ce transfert fait polémique et le maire de Marseille Benoît Payan s’y est formellement opposé. « Je n’aime pas parler de cas individuels parce que ce serait un manque de respect pour les joueurs sous contrat avec d’autres clubs. Je parle des valeurs que doit véhiculer le foot et celles que doit véhiculer l’OM. Je ne rentre pas dans des sujets sociaux. Depuis un an et demi, on a mis un programme social qui est l’un des plus forts des clubs européens. C’était une idée personnelle que l’OM soit investi dans tous les sujets où le football a sa place : dans l’éducation, dans le football féminin, le travail de la fondation ». a confié Pablo Longoria en conférence de presse cette semaine. Le président de l’OM a conclu avec le message suivant. « Quel que soit le joueur qui vient à l’OM, il doit partager ces valeurs. L’OM est un club très important dans cette ville, c’est un vecteur d’unité. Il n’y a pas de classe sociale, pas de religion. On veut que l’OM continue à être ce vecteur d’unité, que tous les joueurs qui viennent partagent notre vision ».

Mason Greenwood va trancher ce vendredi !

Ces dernières heures, Sky Sport a révélé que l’OM continuait malgré la controverse entourant cette opération à boucler ce transfert. Quand bien même la Lazio serait sur les rangs, l’Olympique de Marseille ne lâcherait rien dans la course à la signature de Mason Greenwood. D’ailleurs, sa décision pourrait tomber dès ce vendredi 12 juillet. L’OM va être fixé.