Mercato - OM : Longoria va boucler un transfert à 40M€ ?

Alors que l'OM semble bien décidé à recruter un nouvel élément offensif, l'intérêt pour Eddie Nketiah ne cesse de grandir. À tel point que le club phocéen serait sur le point de dégainer une offre avoisinant les 25M€. Cela ne devrait toutefois pas suffire à convaincre Arsenal qui espère récupérer environ 40M€ compte tenu de la concurrence dans ce dossier.

Cet été, l'OM espère bien réussir à chambouler son secteur offensif. Les départs de Vitinha et Iliman Ndiaye sont officiels, ceux d'Ismaïla Sarr et Pierre-Emerick Aubameyang pourraient suivre. Cela pousse Pablo Longoria à s'activer sur le mercato et deux pistes chaudes sont déjà activées à savoir celle d'un retour d'Alexis Sanchez et d'un transfert de Mason Greenwood. Mais ce n'est pas tout puisque l'OM tente également le coup pour Eddie Nketiah.

L'OM lâche 25M€ pour Nketiah

Ainsi, selon les informations de Caught Offside, l'OM est passé à la vitesse supérieure pour le transfert d'Eddie Nketiah. Le média anglais assure en effet que le club phocéen va dégainer une offre de 25M€, Il faut dire que le jeune attaquant n'entre plus dans les plans de Mikel Arteta qui essaie de boucler les arrivées de Brian Brobbey (Ajax Amsterdam) ou Jonathan David (LOSC). Et Arsenal espère d'ailleurs profiter de l'argent récupérer sur le transfert d'Eddie Nketiah pour recruter l'un des deux avant-centres.

Arsenal veut récupérer 40M€

En revanche, les Gunners ne comptent pas céder Eddie Nketiah pour seulement 25M€. Caught Offside assure en effet qu'Arsenal espère récupérer entre 35 et 40M€ et compte notamment sur la concurrence dans ce dossier pour faire monter les enchères. Brentford, Crystal Palace, Everton, West Ham United et Wolverhampton sont effectivement intéressés par le transfert d'Eddie Nketiah, ce qui va pousser l'OM à revoir son offre à la hausse. D'autant plus que le jeune attaquant étant formé au club, Arsenal fera une grosse plus-value, ce qui permettra aux Gunners d'accélérer pour le transfert de Brian Brobbey ou Jonathan David.