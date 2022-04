Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi donne le ton pour cette pépite du Barça !

Publié le 10 avril 2022 à 1h30 par La rédaction

Si le contrat de Gavi au FC Barcelone arrive à son terme en juin 2023, Xavi reste confiant quant à sa prolongation du contrat de son crack de 17 ans.

Habitué à voir des pépites sortir de la Masia , le FC Barcelone fait de plus en plus confiance à sa formation. En effet, Ansu Fati ou Oscar Mingueza ont notamment eu leur chance lors des dernières années, et les Blaugrana ont également intégré Nico Gonzalez et Gavi au groupe cette saison. Cependant, ce dernier sera libre de tout contrat le 30 juin 2023, et aucun accord n’a encore été trouvé pour le prolonger. Alors que le milieu de terrain de 17 ans est apparu à 37 reprises, faisant de lui le 5ème joueur le plus utilisé par Xavi, le tacticien de 42 ans reste confiant sur ce dossier.

« Je suis optimiste et je vois que le joueur veut rester »