Mercato - Barcelone : Xavi pourrait débloquer un dossier épineux du Barça !

Publié le 17 novembre 2021 à 1h00 par Th.B.

Alors que l’Inter serait déjà passée à l’action, le FC Barcelone aurait son mot à dire dans le dossier André Onana, et notamment grâce à Xavi Hernandez.

Nommé lors du premier week-end du mois de novembre, Xavi Hernandez a enfin eu l’occasion de réaliser son souhait de s’asseoir sur le banc du FC Barcelone au timing qu’il a jugé adéquat après des tentatives manquées du Barça par le passé. Et grâce à la légende culé, le FC Barcelone a déjà pu officialiser le retour de Dani Alves. Une opération pour laquelle Ronald Koeman aurait déposé son véto si l’on en croit les informations de CBS Sports. Et après Alves, Xavi Hernandez pourrait permettre au FC Barcelone de mener à bien une autre opération.

Grâce à Xavi, le Barça aurait ses chances pour Onana !