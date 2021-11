Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Terrible nouvelle pour Leonardo avec cette cible à 0€ !

17 novembre 2021

En fin de contrat le 30 juin, Antonio Rüdiger pourrait quitter Chelsea librement et gratuitement à l'été 2022. Alors que le PSG, le Real Madrid et le Bayern seraient prêts à l'accueillir, le défenseur de Thomas Tuchel attendrait d'être fixé quant à son avenir avec les Blues. Et alors que la prolongation d'Antonio Rüdiger serait une priorité pour l'ancien coach du PSG, les deux parties seraient encore loin d'un accord.

Lors du dernier mercato estival, Leonardo a réussi à boucler plusieurs gros coups à 0€. En effet, le directeur sportif du PSG a profité des situations contractuelles de Leo Messi (FC Barcelone), Sergio Ramos (Real Madrid), Georginio Wijnaldum (Liverpool) et de Gianluigi Donnarumma (Milan AC) pour les recruter librement et gratuitement. Alors qu'Antonio Rüdiger sera en fin de contrat le 30 juin, Leonardo voudrait réitérer le même exploit avec lui. Toutefois, à en croire Fabrizio Romano, le Real Madrid et le Bayern seraient également à l'affût. Et pour ne pas arranger les affaires du PSG, Antonio Rüdiger serait encore concentré sur Chelsea.

Antonio Rüdiger aurait toujours la tête à Chelsea