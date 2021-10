Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi, Martinez, Enrique… Laporta est dans le flou pour l’après-Koeman…

Publié le 7 octobre 2021 à 20h30 par Th.B.

Alors qu’il était question pendant un moment d’un licenciement de Ronald Koeman, l’entraîneur du FC Barcelone a finalement été conservé et pourrait honorer son contrat courant jusqu’en juin 2022. Et pour ce qui est de la succession du coach du Barça, le président Joan Laporta ne serait pas du tout avancé.

Après un deuxième revers du FC Barcelone en Ligue des champions face au Benfica Lisbonne (3-0) la semaine dernière, la presse espagnole s’est enflammée au sujet d’un licenciement de Ronald Koeman, dont le contrat arrivera à expiration en juin prochain. La rencontre face à l’Atletico de Madrid devait sonner le glas de son aventure quel que soit le résultat. Cependant, avant même que le coup d’envoi ne soit donné au Wanda Metropolitano samedi dernier, Joan Laporta assurait aux médias du Barça que Koeman allait être conservé quoi qu’il advienne. Ce qui précéda une nouvelle défaite du FC Barcelone (2-0). « Ronald Koeman va rester car il mérite une certaine confiance, parce que c'est un vrai Barcelonais, il vit pour le Barça, c'est une référence. Il faut le dire, il a décidé de s'engager envers le Barça qui était dans une situation très compliquée, que ce soit sur le plan sportif ou institutionnel. Je dois aussi dire, après avoir parlé avec lui, qu'on croit en cette équipe, surtout qu'on va récupérer tous nos joueurs blessés. On va revenir en force et devenir plus compétitifs. Il croit en l'équipe et il est vraiment à fond avec le Barça. Il mérite qu'on lui fasse confiance et on le mérite tous. Nous ne sommes pas là depuis très longtemps. Malgré les résultats, Ronald Koeman continuera à entrainer le Barça ». Que ce soit dans les prochaines semaines ou tout simplement à la fin de la saison, un changement d’entraîneur devrait inéluctablement s’opérer au FC Barcelone. Et bien que des profils concrets soient évoqués, aucune avancée ne laisserait entendre que le successeur de Koeman est déjà trouvé…

Pas d’offre du Barça pour Xavi Hernandez

Selon les informations divulguées par la Cadena COPE, Joan Laporta aurait bien renoué ses liens d’antan avec Xavi Hernandez, lui qui a été président du FC Barcelone une première fois entre 2003 et 2010, période à laquelle l’actuel entraîneur d’Al-Sadd brillait au milieu de terrain blaugrana. Cependant, d’après le média ibérique, le président Laporta n’aurait joint par téléphone Xavi en début de semaine uniquement pour faire un point sur la situation sportive du Barça et les raisons pour lesquelles il avait pris la décision de conserver Ronald Koeman. Aucune offre concrète de contrat n’aurait été proposée à Xavi Hernandez dont l’engagement envers Al-Sadd expirera en fin 2022. De quoi mettre un terme à la rumeur lancée par le journaliste Marcelo Bechler comme quoi Xavi aurait déjà un accord avec le Barça pour qu’il vienne reprendre les rênes de l’effectif à tout moment.

Luis Enrique est déterminé à aller au bout de son contrat

Et si le successeur de Koeman était le dernier entraîneur à avoir permis au FC Barcelone de remporter une Ligue des champions ? Interrogé en conférence de presse la semaine dernière quant à un éventuel appel du président du FC Barcelone concernant la succession de Ronald Koeman, Luis Enrique se montrait clair : il ne quittera pas son poste à la sélection espagnole. « (Joan) Laporta n'a pas mon numéro de téléphone. Je serai entraîneur jusqu'à la fin de mon contrat. Ça, c'est sûr ». Au micro de la Cadena SER , pour l’émission El Larguero , Luis Rubiales a lui aussi dû s’attarder sur la situation contractuelle de Luis Enrique et de ce fait de l’avenir de l’ancien coach du FC Barcelone. « Luis Enrique a un contrat jusqu'à la Coupe du monde. Nous sommes très à l'aise avec lui. Nous sommes à l'aise avec le fait que les deux parties attendent la Coupe du monde, nous n'allons pas aborder le sujet avant cela ». Et en ce qui concerne la troisième piste chaude du président Joan Laporta pour l’après-Koeman, les interrogations sont toutes aussi importantes.

Roberto Martinez laisse planer le doute sur son avenir…