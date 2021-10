Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta prépare déjà le retour de Xavi !

Publié le 7 octobre 2021 à 12h30 par Bernard Colas

Quelques jours après avoir maintenu dans ses fonctions Ronald Koeman, Joan Laporta a repris contact avec Xavi cette semaine. Les deux hommes auraient eu un échange constructif pour la première fois depuis plusieurs mois, de quoi placer l’ancien milieu du FC Barcelone comme le grand favori en cas de départ du Néerlandais.

À la surprise générale, Joan Laporta a apporté son soutien à Ronald Koeman avant la nouvelle défaite du FC Barcelone face à l’Atlético de Madrid (0-2), alors que les deux hommes entretiennent des rapports compliqués depuis plusieurs mois. « Il croit en l'équipe et il est vraiment à fond avec le Barça. Il mérite qu'on lui fasse confiance et on le mérite tous. Nous ne sommes pas là depuis très longtemps. Malgré les résultats, Ronald Koeman continuera à entrainer le Barça. Il est sous contrat et on espère qu'on va retrouver le chemin de la victoire, qu'on va jouer comme on le veut. Et je sais qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour y arriver. Je demande aux fans de faire confiance au coach. Il le mérite », a lâché ce samedi le président du FC Barcelone. Alors que le club culé occupe actuellement la 9e place du championnat espagnole et se retrouve dernier de son groupe en Ligue des champions après les deux défaites cinglantes (3-0) contre le Bayern Munich et Benfica, Ronald Koeman dispose donc de quelques semaines supplémentaires pour tenter de sauver sa tête. Pour autant, cela bouge en interne, puisqu’après avoir activé de nombreuses pistes pour la succession du Néerlandais, Joan Laporta a renoué le contact avec Xavi, annoncé comme l’un des favoris en interne pour s’asseoir sur le banc de touche du Camp Nou.

Joan Laporta discute avec Xavi

Alors qu’ Esport3 a révélé que Joan Laporta avait récemment discuté avec Xavi, Mundo Deportivo a appris par le biais de l’entourage de l’ancien milieu du FC Barcelone que les deux hommes avaient effectivement repris contact cette semaine. Lors de ces entretiens, le président blaugrana a expliqué à Xavi ce qui s'était passé ces dernières semaines, en dévoilant notamment les raisons qui l’avaient poussé à confirmer Ronald Koeman dans ses fonctions. Laporta et Xavi sont satisfaits d’avoir renoué le dialogue selon Mundo Deportivo , qui ajoute que les deux hommes n’avaient plus discuté ensemble depuis décembre dernier si l’on écarte l’envoi de plusieurs messages cet été, coïncidant avec l'anniversaire de Laporta. Pendant ce temps, de nombreuses personnes proches des deux protagonistes ont fait office de passerelle entre Xavi et Laporta, notamment Alejandro Echevarría, un ami proche des deux, pour faire renaître l’excellente relation qu'entretiennent le patron du FC Barcelone et l’actuel entraîneur d’Al-Sadd, dont le retour en Catalogne semble désormais inéluctable à terme.

Un grand débat est ouvert en interne

En effet, le profil de Xavi fait presque l’unanimité au sein du FC Barcelone, et ce depuis quelques mois. ARA révélait dernièrement que plusieurs dirigeants avaient fait le forcing cet été pour convaincre Joan Laporta de rappeler l’ancienne gloire du club culé, en vain puisque le président blaugrana n’était pas convaincu par ce choix, n’oubliant pas notamment le ralliement de Xavi pour Victor Font lors des dernières élections présidentielles. « Nous avons essayé, mais ce n'était pas possible », reconnaissaient des sources proches du FC Barcelone à ARA . Ces dernières semaines, l’option Xavi a repris de l’ampleur lorsque le départ de Ronald Koeman était envisagé d’après les informations de Mundo Deportivo , mais Joan Laporta s’est de nouveau montré réticent à l’idée de faire appel à l’Espagnol. Le vice-président Rafa Yuste et le conseiller technique Jordi Cruyff ont quant à eux été les principaux défenseurs de Ronald Koeman en interne, comme l’avait expliqué TV3 plus tôt dans la semaine, tandis que le reste du conseil d'administration étaient favorables à un changement d’entraîneur, et au retour de Xavi. Finalement, Joan Laporta a décidé d’écouter Rafa Yuste et Jordi Cruyff, mais la reprise des discussions avec l’ancien joueur du Barça change la donne.

Xavi disponible dès la fin du mois ?