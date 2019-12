Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Vers un départ inévitable pour Vidal ?

Publié le 28 décembre 2019 à 23h00 par La rédaction

Alors qu’Arturo Vidal a décidé d’attaquer le FC Barcelone en justice pour des bonus impayés, le club catalan aurait donné son accord à un départ du Chilien cet hiver.

L’aventure d’Arturo Vidal au FC Barcelone a pris une tournure assez étonnante. Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, le Chilien a décidé d’attaquer en justice son club actuel. Comme annonçait par ABC , le joueur réclame 2,4M € au FC Barcelone, une somme correspondant à différents bonus impayés. Et selon Mundo Deportivo , la diffusion de cette information serait étroitement liée au mercato et au refus du FC Barcelone de laisser filer Arturo Vidal à l’Inter contre une somme de 12M €.

Le FC Barcelone décidé à se séparer de Vidal