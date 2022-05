Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un indésirable de Xavi a tranché pour son avenir !

Publié le 20 mai 2022 à 7h30 par La rédaction

Alors que l’avenir de Francisco Trincão est flou, celui-ci désirerait faire son retour au Portugal en rejoignant le Sporting, qui s’intéresserait à lui.

En difficulté au FC Barcelone, Francisco Trincão a été prêté à Wolverhampton dans le but d’emmagasiner de l’expérience cette saison. Cependant, l’expérience du Portugais ne se passe pas comme il l’aurait espéré. En effet, en 29 apparitions, ce dernier n’a inscrit que 3 buts et délivré une passe décisive, et ne semble plus faire partie des plans de Bruno Lage, qui l’a de moins en moins utilisé lors des dernières rencontres. Alors que son avenir est incertain, l'ailier aurait une priorité.

Trincão veut rejoindre Sporting