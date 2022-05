Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le plan du Barça pour le transfert de Lewandowski révélé ?

Publié le 20 mai 2022 à 7h00 par Thomas Bourseau

Le FC Barcelone serait d’ores et déjà parvenu à un accord avec Robert Lewandowski sur les termes de son futur contrat. Néanmoins, le Barça n’aurait pas encore dégainé une offre au Bayern Munich pour une raison précise.

Robert Lewandowski au FC Barcelone ? À en croire les informations divulguées par AS , le Polonais se rapprocherait dangereusement du Barça . En effet, en raison d’un forcing sans relâche de la part du buteur du Bayern Munich auprès de ses dirigeants, où son contrat court jusqu’en juin 2023, le champion d’Allemagne semblerait prêt à le vendre cet été d’après AS, à une année de l’expiration de son engagement contractuel. D’ailleurs, un accord pour un contrat de trois ans assorti d’un salaire annuel de 9M€ aurait été convenu entre les différentes parties. Il ne manquerait plus qu’à trouver un terrain d’entente avec le Bayern Munich pour le FC Barcelone qui serait prêt à monter jusqu’à 60M€, mais pas plus.

Pas encore d’offre du Barça au Bayern pour le transfert de Lewandowski !