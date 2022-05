Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a eu très chaud pour Paul Pogba !

Publié le 20 mai 2022 à 6h15 par Thomas Bourseau

Directeur sportif du PSG, Leonardo militerait en coulisse pour que le recrutement de Paul Pogba prenne forme cet été. Cependant, le Manchester City de Pep Guardiola aurait pu lui jouer un sale tour. Explications.

Cela n’est plus un secret désormais tant l’intérêt du PSG pour Paul Pogba a été évoqué dans la presse. Leonardo serait d’ailleurs l’instigateur de l’opération Pogba au Paris Saint-Germain, lui qui chercherait à l’attirer au sein du club de la capitale depuis l’été dernier avant que l’opportunité Lionel Messi se présente au PSG. Et alors que les discussions iraient bon train entre le champion de France et le champion du monde en coulisse, Manchester City aurait pu faire tomber à l’eau les plans de Paul Pogba.

Paul Pogba aurait donné son accord à City avant de revenir sur sa position !