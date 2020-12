Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un coup de tonnerre se prépare pour De Jong !

Publié le 9 décembre 2020 à 23h30 par Th.B.

Le FC Barcelone se retrouvant confronté à des difficultés financières, Frenkie de Jong pourrait être contraint d'aller voir ailleurs lors du prochain mercato estival alors que le Bayern Munich conserverait un intérêt pour le milieu de terrain du Barça.

Alors qu'il a déposé ses valises au FC Barcelone à l'été 2019 après une belle saison à l'Ajax Amsterdam au cours de laquelle il s'est révélé aux yeux du football européen, Frenkie de Jong n'a jamais retrouvé le niveau qu'il affichait dans l'animation du club néerlandais. Cependant, le milieu de terrain du Barça semble donner satisfaction aux dirigeants blaugrana qui ont récemment prolongé son contrat qui court désormais jusqu'en juin 2026. De quoi lui assurer un avenir serein en Catalogne ? Pas vraiment. En partie en raison de la crise économique due au Covid-19, le FC Barcelone ne peut se montrer offensif sur les marchés des transferts et cherche à profiter des bonnes opportunités via les fins de contrat. Mais des départs semblent obligatoires pour renflouer les caisses du Barça . Celui de Lionel Messi se dessinerait et Frenkie De Jong devrait lui aussi être sacrifié.

Un départ à la fin de la saison pour De Jong, le Bayern dans le coup !