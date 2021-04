Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tuchel sort du silence pour Erling Haaland !

Publié le 2 avril 2021 à 18h10 par A.D.

En plus du FC Barcelone et du Real Madrid, Chelsea serait également sur les traces d'Erling Haaland. Interrogé sur le sujet, Thomas Tuchel, le coach des Blues, a préféré botter en touche.

Alors qu'il brille au Borussia Dortmund, Erling Haaland affole l'Europe. En effet, le buteur norvégien serait suivi par les plus grands clubs, et notamment le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester City ou encore Chelsea. Présent en conférence de presse ce vendredi, Thomas Tuchel s'est positionné sur ce dossier. S'il a admis qu'il piocherait bien au Borussia Dortmund, son ancien club, pour se renforcer, le technicien des Blues n'a pas souhaité épiloguer en ce qui concerne Erling Haaland.

«J'accepterai volontiers un joueur du Borussia Dortmund, un joueur prometteur bien sûr»