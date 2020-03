Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Premier couac pour cette opération XXL ?

Publié le 11 mars 2020 à 13h30 par A.C.

Le FC Barcelone aimerait conclure une grosse opération avec Ivan Rakitic... mais la Juventus ne semble pas vraiment emballée.

L’axe Turin-Barcelone est très chaud depuis quelques mois. La presse italienne comme catalane a en effet évoqué plusieurs opérations montées par le FC Barcelone et la Juventus. Toutes avaient un joueur en commun : Ivan Rakitic. C’est tout d’abord Emre Can qui a été annoncé dans un possible échange, puis ce fut le tour de Federico Bernardeschi, mais aucun de ces dossiers n’est allé au bout.

La Juventus pas vraiment emballée par l’échange Rakitic-Costa