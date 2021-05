Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pep Guardiola prêt à faire une fleur au Barça ?

Publié le 30 mai 2021 à 6h00 par Th.B.

N’étant plus vraiment un titulaire indiscutable à Manchester City, Aymeric Laporte disposerait d’un bon de sortie de la part de Pep Guardiola et des dirigeants des Skyblues si le FC Barcelone formulait la bonne offre.

En plus du recrutement d’Eric Garcia qui devrait débarquer libre de tout contrat en provenance de Manchester City, le FC Barcelone prévoirait d’attirer un défenseur de renom au poste de défenseur central à l’occasion du prochain mercato. Le président Joan Laporta aurait ses yeux rivés sur Matthijs de Ligt ou encore Aymeric Laporte qui a le mérite d’avoir connu la Liga avec l’Athletic Bilbao avant de déposer ses valises à Manchester City à l’hiver 2018.

Manchester City prêt à laisser filer Aymeric Laporte, si…