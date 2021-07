Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvel intox du Barça dans le dossier Messi ?

Publié le 28 juillet 2021 à 1h00 par La rédaction

En Catalogne, on affirme que la prolongation de Messi pourrait intervenir début août. Analyse.

Dans les médias catalans, l’information circule ces dernières heures que la prolongation de Messi devrait intervenir en août, probablement dans les premiers jours du mois et que selon les dirigeants catalans, le processus avance positivement. Que faut-il en penser ?

Un manque de sérénité transpire des démarches récentes de la direction du Barça

Tout cela pourrait bien s’apparenter à une manœuvre d’intox du Barça afin de ne pas créer le doute autour du dossier Messi. Car la réalité reste qu’en l’état, le club catalan n’a que très peu dégraissé et qu’il va lui falloir beaucoup vendre pour espérer prolonger Messi, avec qui un accord de principe existe probablement. Le manque de sérénité de la direction du Barça transpire d’ailleurs dans ses démarches de plus en plus agressives à l’intention des joueurs concernés par un départ, comme avec Ousmane Dembélé ces dernières heures si l’on en croit les informations des médias catalans. De surcroît, plus le temps passe et plus Messi va s’inquiéter sur la capacité réelle du FC Barcelone à la prolonger, lui qui est aujourd’hui sans contrat…