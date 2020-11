Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les folles idées de grandeur d’Ansu Fati

Publié le 15 novembre 2020 à 6h30 par Th.B.

Depuis son éclosion au FC Barcelone la saison passée, Ansu Fati a été annoncé sur le départ et notamment du côté de Manchester United. Mais la pépite espagnole compte entrer dans la légende du Barça et succéder à Messi sur le trône.

Le FC Barcelone a entre ses mains une pépite qui fait rêver plus d’un club. Ces derniers mois, le nom de Manchester United est régulièrement sorti dans la presse. Jorge Mendes, qui représente à présent le jeune international espagnol de 18 ans, aurait même discuté avec les Red Devils dans le cadre d’un éventuel transfert. Néanmoins, Ansu Fati ne voudrait rien savoir. Pour lui, son avenir serait à Barcelone où il compterait inscrire son nom dans la légende du club blaugrana.

Devenir l’héritier de Lionel Messi à Barcelone