Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le verdict tombe pour Memphis Depay !

Publié le 29 mars 2022 à 23h30 par Th.B.

Alors qu’un transfert du FC Barcelone à la prochaine intersaison ne serait pas une option à écarter, Memphis Depay ne ferait pas tourner la tête à Tottenham contrairement à ce qui circule dans la presse.

Une saison et puis s’en va ? Arrivé libre de tout contrat à l’occasion du dernier mercato estival, Memphis Depay ne semble plus bénéficier du même statut sous la houlette de Xavi Hernandez que pendant l’ère-Ronald Koeman. Et alors que le contrat de l’attaquant néerlandais arrivera à expiration en juin 2023, Mundo Deportivo a révélé qu’à la fin de la saison, une réunion entre le clan Depay et les dirigeants du FC Barcelone aura lieu afin de décider d’une prolongation ou d’un transfert immédiat. Tottenham et l’OL sont les deux clubs qui reviennent avec insistance dans la presse dans le cadre d’un potentiel départ de Memphis Depay.

Pas d’intérêt de Tottenham pour Memphis Depay !