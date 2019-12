Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a tranché pour ce dossier à 25M€ !

Publié le 22 décembre 2019 à 10h00 par H.G.

Si Arturo Vidal aimerait quitter le FC Barcelone cet hiver et qu’il se verrait bien rejoindre l’Inter, cet avis ne serait pas partagé par le club catalan, qui ne se verrait pas perdre son milieu cet hiver.

Mécontent de son temps de jeu au FC Barcelone, Arturo Vidal souhaiterait quitter le club, un an et demi après son arrivée en provenance du Bayern Munich. L’Inter d’Antonio Conte serait intéressé pour le récupérer cet hiver afin de se renforcer au milieu de terrain et aimerait convaincre le Barça de lui céder le Chilien de 32 ans dans le cadre d’un prêt. Cependant, bien qu’Arturo Vidal de 32 ans ne soit pas un titulaire indiscutable chez les Blaugrana , le club catalan et Ernesto Valverde ne seraient pas forcément favorables à un départ de leur joueur dans les semaines à venir.

Seule une offre mirobolante pourra permettre à Vidal de partir