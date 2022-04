Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta proche de boucler un dossier prioritaire de Xavi !

Publié le 14 avril 2022 à 0h30 par P.L.

Depuis quelques mois maintenant, le FC Barcelone cherche à prolonger le contrat de Gavi. D'ailleurs, Joan Laporta toucherait bientôt au but et il devrait en profiter pour blinder le nouveau bail du crack de 17 ans.

Cherchant à se reconstruire dans un projet à long terme, le FC Barcelone accorde une grande place à la jeunesse dans son effectif. Dans cette optique, Joan Laporta aurait fait de la prolongation de Gavi, grande révélation de la formation blaugrana , une priorité après avoir déjà enregistré les extensions des contrats d’Ansu Fati et de Pedri et avoir bouclé le dossier Ronald Araujo. Toutefois, le président du FC Barcelone aurait encore du travail à faire pour la prolongation de Gavi. Mais il toucherait bientôt au but.

Le Barça travaille sur les derniers détails du contrat de Gavi