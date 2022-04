Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier XXL de Leonardo va passer à la vitesse supérieure !

Publié le 13 avril 2022 à 23h45 par B.C.

Libre à l’issue de la saison, Antonio Rüdiger devrait bientôt y voir plus clair pour son avenir, alors que le PSG, le Real Madrid ou encore le FC Barcelone souhaitent s’attacher ses services.

Cet été, les joueurs libres devraient animer le mercato. Outre Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ou encore Paul Pogba, Antonio Rüdiger approche lui aussi de la fin de son contrat. Malgré de longues négociations avec Chelsea, le défenseur allemand n’est pas parvenu à trouver un accord avant le départ de Roman Abramovich, et désormais, les Blues semblent très mal embarqués dans ce dossier. « Ce sont des situations qu’on aimerait éviter, c’est certain. Nous espérons encore pouvoir résoudre cela avant l’été, mais c’est vrai que pour le moment c’est un peu compliqué », a récemment confié Thomas Tuchel. Et maintenant que Chelsea est éliminé de la Ligue des champions, le clan Rüdiger devrait passer à la vitesse supérieure pour régler la question de son avenir.

