Mercato : Pochettino, Zidane... Grosse incertitude pour l'avenir de Cristiano Ronaldo !

13 avril 2022

Alors que Manchester United est toujours à la recherche de son nouvel entraîneur, l’avenir de Cristiano Ronaldo apparaît très incertain après cette saison compliquée en Angleterre.

En faisant son retour à Manchester United, douze ans après son départ, Cristiano Ronaldo espérait aider son ancien club à retrouver les sommets de la Premier League après plusieurs saisons compliquées. Cependant, c’est plus difficile que prévu pour l’ancienne star du Real Madrid. Après des débuts remarqués, et malgré des statistiques satisfaisantes (18 buts en 34 matches), Cristiano Ronaldo est assuré de ne pas remporter le moindre trophée avec les Red Devils , et pourrait même ne pas participer à la Ligue des champions la saison prochaine. Manchester United pointe en effet à la 7e place de la Premier League avec six points de retard sur Tottenham (4e), de quoi rendre très incertaine sa participation à la prochaine édition de la C1. Un élément qui devrait avoir son importance sur l’avenir du quintuple Ballon d’Or, même si la nomination du nouvel entraîneur des Red Devils pourrait également avoir des conséquences dans ce dossier.

Quel avenir pour CR7 ?