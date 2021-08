Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta règle ses comptes avec un joueur de Koeman !

Publié le 3 août 2021 à 0h30 par La rédaction

Alors qu'il s'est révélé la saison dernière, Ilaix Moriba n'a toujours pas prolongé son contrat. De quoi fortement agacer Joan Laporta, président du FC Barcelone.

Lionel Messi n'est pas le seul joueur du Barça à se faire attendre pour sa prolongation. En effet, Ilaix Moriba, jeune pépite de la Masia, n'a toujours pas renouvelé son bail avec le FC Barcelone, lui dont le contrat expire en juin 2022. Le milieu de terrain catalan s'est pourtant fait remarquer la saison dernière, avec 14 apparitions en Liga, mais celui-ci réclamerait un salaire trop important, dans une période où le Barça cherche à faire des économies.

Laporta ne cédera rien