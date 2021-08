Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’énorme sortie de Laporta sur le recrutement estival !

Publié le 2 août 2021 à 21h00 par B.C.

Malgré les problèmes financiers rencontrés par le FC Barcelone, Joan Laporta assure que le club culé est en mesure d’inscrire ses renforts estivaux auprès de la Ligue de football espagnole, et d’autres joueurs pourraient prochainement débarquer.

Dans le rouge financièrement, le FC Barcelone a dû miser sur des joueurs libres de tout contrat pour se renforcer dans ce mercato estival. Ainsi, Joan Laporta n’a pas eu besoin de débourser d’indemnité de transfert pour Memphis Depay, Sergio Agüero et Eric Garcia, tandis que le club culé n’a eu qu’à lever une clause estimée à 9M€ pour Emerson Royal. Cependant, plusieurs médias ont indiqué que le Barça était tout de même contraint de dégraisser son effectif pour alléger sa masse salariale, et ainsi enregistrer ses nouvelles recrues auprès de la Ligue espagnole. Interrogé sur le sujet ce lundi soir, Joan Laporta a indiqué que le FC Barcelone était en règle, et que d’autres joueurs pourraient débarquer.

« Signer de nouveaux joueurs est encore possible »