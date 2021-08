Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette nouvelle révélation de taille sur l’avenir de Messi !

Publié le 2 août 2021 à 22h00 par B.C.

Ce lundi, le quotidien Sport a révélé l’existence d’un accord total pour la prolongation de Lionel Messi. Cependant, la réalité serait légèrement différente.

Le feuilleton Messi approche de son dénouement. En effet, le quotidien catalan Sport a révélé ce lundi l’existence d’un accord total pour la prolongation de l’international argentin au Barça. Lionel Messi devrait ainsi signer un nouveau contrat de cinq ans, lui permettant d’être lié au club culé jusqu’en 2025. Interrogé sur ce dossier lors de la présentation d’Emerson, Joan Laporta n’a pas confirmé l’information, même si le président blaugrana s’est montré confiant sur l’issue des discussions : « Ce dossier se déroule bien et nous essayons de résoudre les problèmes. (...) Je sais que Leo veut rester et je l'apprécie beaucoup. C’est en bonne voie. Je dors très bien la nuit et je fais de beaux rêves sur Messi . »

Toujours pas d’accord avec Messi ?