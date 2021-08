Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça voit encore grand pour le mercato !

Publié le 4 août 2021 à 0h00 par La rédaction

Avec le recrutement d'Emerson Royal notamment, le FC Barcelone déjà effectué un bon mercato. Néanmoins, le président Joan Laporta ne compterait pas s'arrêter en si bon chemin.

Le FC Barcelone a déjà bien recruté cet été. Lundi, Emerson a été présenté comme nouvelle recrue du FC Barcelone et a succédé à Memphis Depay, Eric Garcia et Sergio Agüero. Par la suite, le FC Barcelone ne pouvait en effet plus enregistrer les arrivées d'autres joueurs en raison des problèmes financiers rencontrés par l'institution blaugrana. De plus, le dossier Lionel Messi vampirisait toute l'attention des dirigeants.

Le mercato n'est pas fini