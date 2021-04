Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dybala se prononce sur le transfert avorté de Messi !

Publié le 23 avril 2021 à 21h30 par D.M.

Partenaire en sélection argentine de Lionel Messi, Paulo Dybala est revenu sur les rumeurs qui annonçaient la possible arrivée du joueur catalan à la Juventus.

Cela fait maintenant plusieurs mois que l’avenir de Lionel Messi est au cœur des spéculations. Lors du dernier mercato estival, l’attaquant argentin souhaitait mettre fin à son aventure au FC Barcelone, mais l’intransigeance de ses dirigeants l’avait poussé à rester. Mais sous contrat jusqu’en juin prochain, Messi n’a toujours pris aucune décision en ce qui concerne son avenir. Toutefois, le média El Grafico a annoncé que la Pulga songerait sérieusement à accepter un nouveau contrat de deux ans. Une décision qui pourrait mettre fin aux rumeurs sur la suite de sa carrière.

« On savait que ce serait très difficile »