Mercato - Barcelone : La reconnaissance d’un malaise Griezmann

Publié le 25 mars 2020 à 17h30 par La rédaction

Eric Olhats, l’ancien agent et ami de Griezmann, s’est exprimé sur la situation de l’attaquant français à Barcelone. Des phrases riches d’enseignements.

Interrogé dans les colonnes de Mundo Deportivo, Eric Olhats, l’ancien agent de Griezmann, s’est exprimé sur la situation de son ami et ancien client : « D'autres joueurs et amis lui ont dit que son jeu s'adapterait très bien à celui du Barça, tiki taka et tout ça, mais je n'aime pas ses performances. Cela me fait mal parce que je sais ce dont il est capable. Il peut donner tellement plus et il ne dit rien. Il essaie de faire sans rien dire. Un mois est passé, puis un deuxième, et il a compris qu'il n'était pas le patron, mais maintenant, il mérite, à cause de son attitude et de son talent, de recevoir un peu plus de considération ».

La reconnaissance d’un malaise

Comment comprendre les phrases du proche de Griezmann ? En l’état, un élément ressort des propos de son ancien agent : la reconnaissance publique par quelqu’un qui le connaît très bien d’un malaise pour Griezmann à Barcelone, et du fait qu’il persiste au fil des mois, apporte une confirmation supplémentaire que l’option la plus probable pour l’attaquant français est bien celle d’un départ en fin de saison.