Mercato - Barcelone : L'avenir de Sétien déjà tout tracé ?

Publié le 18 juillet 2020 à 11h00 par La rédaction

Avec la crise qui frappe actuellement le Barça, Quique Setién fait partie des personnes dont l’avenir est fragilisé.

C’est la crise. Avec la défaite face à Osasuna (1-2) et le titre offert au Real Madrid, l’heure est grave au FC Barcelone. Le club semble en effet prendre l’eau de toutes part et Lionel Messi a dû monter au créneau pour remobiliser les siens. Le coupable désigné, n’est autre que Quique Sétien, qui n’a jamais fait l’unanimité depuis son arrivée sur le banc du Barça. L’entraineur est une nouvelle fois remis en question et, désormais, son avenir semble s’écrire loin de Barcelone...

Setien va jouer son poste en Ligue des Champions