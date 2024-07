Mercato : Barcelone en plein dilemme à cause du PSG ?

Thomas Bourseau

Le FC Barcelone n’a nullement l’intention de céder sa pépite de 16 ans Lamine Yamal au PSG qui semble être bien emballé par l’idée de casser sa tirelire pour la promesse du football espagnol. Sur le marché des transferts, le Paris Saint-Germain et le Barça se rendraient coup pour coup au sujet du dossier Nico Williams. Et le club culé serait dos au mur.

Le PSG et le FC Barcelone sembleraient se disputer les services de Nico Williams (21 ans) sur le marché des transferts. Outre le transfert de folie que le club parisien aimerait boucler avec Lamine Yamal (16 ans) avec une offre folle de 250M€ selon EFE, le Paris Saint-Germain lorgnerait l’autre dynamiteur de La Roja pendant cet Euro. Nico Williams a cependant déjà reçu des avances de Lamine Yamal pour qu’il le rejoigne au Barça.

Mercato : Il a annoncé son départ au PSG https://t.co/nqx2v3TVJv pic.twitter.com/vLPIgBAdvk — le10sport (@le10sport) July 11, 2024

Barcelone lance un gros défi au PSG pour Nico Williams

Et pour le PSG, le FC Barcelone serait plus qu’un simple adversaire. L’international espagnol de 21 ans sera l’unique grosse recrue estivale du Barça si l’on en croit la Cadena SER. Le média ibérique affirme que le club culé ne planifierait qu’une grosse dépense et ce sera pour le joueur de l’Athletic Bilbao sous contrat jusqu’en juin 2027.

«C'est le grand dilemme», le Barça ne peut pas rivaliser avec le PSG ?

« Le problème du Barça pour recruter Nico ou Olmo, c'est le salaire. Avec quels salaires peut-on rivaliser ? Avec ceux de la Premier League ? Avec ceux du PSG ? C'est le grand dilemme. Pour qu’il arrive, ils doivent faire beaucoup de choses de leur côté parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le Barça n'est pas dans des conditions normales pour enregistrer des joueurs ». a confié Jordi Marti, journaliste de la Cadena SER, à la radio espagnole.