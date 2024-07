Succession de Mbappé : Le PSG dégaine 250M€ pour son bourreau ?

Thomas Bourseau

En Allemagne, Lamine Yamal éblouit son monde avec la sélection espagnole. Et l’équipe de France en a fait les frais mardi soir en demi-finale de l’Euro (1-2). Il n’en fallait pas autant pour inciter le PSG à dégainer une offre de 250M€ dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé… sans succès !

Lamine Yamal soufflera sa 17ème bougie le samedi 13 juillet, soit seulement 24 heures avant son potentiel premier trophée majeur avec la sélection espagnole. En effet, l’ailier formé à la Masia et faisant les beaux jours du FC Barcelone a eu un impact phare sur le jeu de La Roja depuis le début de l’Euro en Allemagne (14 juin-14 juillet). Et l’équipe de France en a pâti mardi soir en demi-finale, moment que Yamal a choisi pour marquer l’Euro de son empreinte grâce à un but de classe mondiale pour permettre à l’Espagne de se qualifier en finale (2-1) et éliminant ainsi la bande de Kylian Mbappé.

Le PSG émerveillé par Yamal avant l’Euro ?

D’après EFE, le comité directeur du PSG en vu assez. Ou plutôt, le Paris Saint-Germain n’avait pas besoin de voir les performances de Lamine Yamal en Allemagne avec la sélection espagnole pour être décidé à tenter d’en faire le successeur de Kylian Mbappé qui s’en va du côté du Real Madrid cet été.

Le PSG propose 250M€, le Barça dit non

Avant même le coup d’envoi de la compétition, le PSG aurait dégainé une offre de 250M€ au FC Barcelone dans l’espoir de faire plier les Catalans et de les inciter à céder leur diamant brut. Yamal serait donc devenu le transfert le plus onéreux de l’histoire devant Neymar en 2017, mais le FC Barcelone aurait refusé.