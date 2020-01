Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dénouement imminent pour Todibo ?

Publié le 15 janvier 2020 à 17h00 par La rédaction

Jean-Clair Todibo serait plus proche que jamais d'un départ du FC Barcelone et il se dirigerait vers Schalke 04. Le dénouement pourrait se faire très prochainement.

Une petite année et puis s'en va. Arrivé au mercato d'hiver en janvier dernier en provenance du Toulouse FC, Jean-Clair Todibo (20 ans) n'a jamais vraiment eu sa chance avec Barcelone (5 matchs). Et dans l'optique de retrouver du temps de jeu, Todibo pourrait être tenté par une nouvelle aventure, bien qu'il espérerait toujours s'imposer au Barça sur le long terme. La piste de l'AC Milan a longtemps été évoquée, mais elle se refroidirait et laisserait le champ libre à un autre prétendant de longue date pour Jean-Clair Todibo…

Le transfert de Todibo vers Schalke pourrait se faire entre mercredi et jeudi