Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Déjà un coup en or pour le Barça pour 2023 ?

Publié le 6 juin 2022 à 4h00 par Thomas Bourseau

D’après la presse britannique, après avoir potentiellement recruté Robert Lewandowski cet été, le comité de direction du FC Barcelone compterait frapper fort en 2023 en recrutant libre de tout contrat Mohamed Salah. Le club culé aurait promis à la star de Liverpool de la faire venir si aucune prolongation n’était signée d’ici-là. Et les Reds ne seraient toujours pas au point pour répondre aux exigences de Salah.

Au fil de la saison, Mohamed Salah s’est exprimé à plusieurs reprises dans les médias afin de faire un point sur les évolutions de sa situation contractuelle à Liverpool. Sous contrat jusqu’en juin 2023 chez les Reds , l’international égyptien ne cachait sa volonté de prolonger son bail suffisamment longtemps afin de potentiellement pouvoir raccrocher les crampons en tant que joueur de Liverpool et légende d’Anfield. Néanmoins, les positions entre le clan Salah et le directoire de Liverpool sur le plan financier semblent toujours aussi éloignées, de quoi faire s’éterniser cette opération. Au point de déboucher sur une vente de Mohamed Salah cet été afin qu’il ne parte pas libre de tout contrat dans un an ? Ce fut l’hypothèse avancée par The Daily Mirror lors de la première partie de saison. Néanmoins, Mohamed Salah a balayé d’un revers de main une telle éventualité il y a presque deux semaines de cela en conférence de presse. « Dans mon esprit, je ne me concentre pas sur le contrat pour le moment. Je ne veux pas être égoïste. Il s'agit de l'équipe maintenant, c'est une semaine importante. Je veux retrouver la Ligue des champions. Je veux voir Hendo [Jordan Henderson] avec le trophée dans ses mains et j'espère qu'il me le donnera après. Je vais rester la saison prochaine, pour sûr. C'est clair ». De quoi calmer les ardeurs du FC Barcelone et surtout de son président Joan Laporta, bien décidé à offrir de grands joueurs à son entraîneur Xavi Hernandez pour ramener le FC Barcelone tout en haut de l’affiche. The Mirror a dernièrement fait savoir qu’une promesse du Barça aurait été faite au clan Salah pour qu’il débarque libre de tout contrat en 2023.

Mo Salah situation has not changed, as of now. He doesn’t want to leave Liverpool this summer - but new contract talks are still complicated, up to the club for the next months. 🔴 #LFCLiverpool will have to improve their proposal or Salah could leave on a free next year. pic.twitter.com/5EXOFXm1T0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2022

Le Barça a fait une promesse à Salah, Liverpool ne répond toujours pas à ses attentes !