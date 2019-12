Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : De Jong fait le bilan de ses premiers mois au Barça

Publié le 24 décembre 2019 à 13h20 par T.M.

Cet été, Frenkie De Jong a posé ses valises au FC Barcelone. Et à la mi-saison, le Néerlandais a fait le bilan de ses performances.