Mercato - Barcelone : Le Barça va devoir prendre son mal en patience pour Coutinho

Publié le 7 août 2020 à 23h30 par La rédaction

Annoncé proche de rejoindre Arsenal, Philippe Coutinho ne devrait pas débarquer dans les prochains jours chez les Gunners alors que le FC Barcelone attendrait de se séparer de son international brésilien.

Acheté 120M€ par le FC Barcelone il y a deux ans et demi, Philippe Coutinho n’a jamais réussi à s'imposer chez le club catalan. Un échec cuisant de la part du Barça qui souhaiterait s’en débarrasser cet été à travers son opération dégraissage. Parmi les clubs susceptibles de récupérer le Brésilien, on retrouverait Arsenal qui était annoncé comme tout proche de conclure le deal Philippe Coutinho comme l’a récemment révélé The Telegraph . Toutefois, la réalité serait tout autre dans ce dossier et les Gunners auraient pris une grande décision pour l’ancien de Liverpool…

Arsenal attendrait la fin du mercato