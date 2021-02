Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet incroyable plan «à la Michael Jordan» pour Messi !

Publié le 26 février 2021 à 20h30 par A.C.

Victor Font, l’un des grands favoris pour les élections à la présidence du FC Barcelone, semble avoir un plan très ambitieux pour garder Lionel Messi.

En Catalogne, on ne parle que de ça. Depuis le 1er janvier dernier, Lionel Messi est libre de négocier avec le club de son choix. Car son contrat avec le FC Barcelone se termine dans seulement quelques mois ! Jamais un départ n’a semblé possible comme maintenant et la situation du Barça n’arrange forcément pas les choses. Car depuis le départ du président Josep Maria Bartomeu, le club n’a plus de véritable président et avance avec une direction qui assure l’intérim. Des élections devaient avoir lieu le 27 janvier dernier, mais elles ont été repoussées à cause de l’épidémie de Covid-19. La bataille fait rage et chaque candidat semble avoir son idée concernant l’avenir de Messi au Barça...

« Je suis sûr qu’il reçoit des offres importantes sur lesquelles nous ne pouvons pas nous aligner, mais... »

Ancien président du FC Barcelone de 2003 à 2010, Joan Laporta connait bien Lionel Messi. D’ailleurs, il est désigné par la presse catalane comme le seul homme pouvant retenir La Pulga à Barcelone ! Invité de l’émission El Transistor , il a une nouvelle fois exprimé son avis sur ce dossier des plus épineux. « Voir Messi rester n’est pas certain. Je suis sûr qu’il reçoit des offres importantes sur lesquelles nous ne pouvons pas nous aligner » a expliqué Laporta, au micro de Onda Cero . « Mais je suis convaincu qu’il prendra en considération notre offre car je suis sûr qu’il veut rester. Nous voulons que Messi soit entouré d’une équipe compétitive et qu’il sourit à nouveau ». Son objectif est simple : mettre sur pied un projet solide et gagnant, qui puisse convaincre Messi de rester.

« Nous devons reproduire avec Messi un modèle semblable à celui de Michael Jordan »