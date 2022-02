Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un cadre de Xavi plus que jamais menacé pour son avenir ?

Publié le 17 février 2022 à 12h00 par B.L.

Sous contrat jusqu'au mois de juin prochain avec le FC Barcelone, Sergi Roberto attendrait toujours une offre de prolongation de la part de ses dirigeants. Toutefois, le Barça ne ferait pas du renouvellement de l'Espagnol une priorité pour le moment.

Cet hiver, le Barça s'est considérablement renforcé en s'attachant les services de Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et de Pierre-Emerick Aubameyang. Désormais, les dirigeants catalans souhaiteraient concentrer leurs efforts sur les prolongations de certains joueurs, notamment Ronald Araujo et Gavi. Pendant ce temps, Sergi Roberto, dont le contrat expire à la fin de la saison avec le FC Barcelone, attendrait toujours des nouvelles de la part des Blaugrana ...

Sergi Roberto n'est pas une priorité pour le Barça