Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aubameyang est en mission pour Dembélé !

Publié le 5 mars 2022 à 6h30 par Th.B.

Bien qu’Ousmane Dembélé ne soit seulement sous contrat que jusqu’en juin 2022, Pierre-Emerick Aubameyang s’est fixé comme objectif de l’inciter à prolonger son aventure blaugrana.

Mis sous pression par le directeur exécutif Mateu Alemany, Ousmane Dembélé n’a pas bronché en ce qui concerne sa prolongation de contrat en janvier dernier. Écarté par Xavi Hernandez en toute fin du mercato hivernal, Dembélé a affirmé qu’il restait à disposition de l’entraîneur du FC Barcelone. Conspué par les supporters du Barça lors de ses dernières apparitions, Ousmane Dembélé a délivré trois passes décisives sur ses trois dernières sorties tout en inscrivant un but. De quoi lui permettre de regagner le coeur des socios blaugrana ? Il est encore trop tôt pour l’affirmer avec conviction. Cependant, pour Pierre-Emerick Aubameyang, Dembélé est sur la bonne voie et la recrue hivernale du FC Barcelone fait d’une prolongation de contrat d’Ousmane Dembélé une véritable mission.

« J’essaie de le convaincre comme je peux parce que c’est quelqu’un que j’adore avant tout »