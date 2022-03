Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le rendez-vous est pris pour un protégé de Guardiola !

Publié le 5 mars 2022 à 6h00 par Th.B.

Alors que le Real Madrid aurait des vues sur Bernardo Silva, le milieu offensif de Manchester City a dévoilé que rien ne sera décidé concernant son avenir avant la réunion de fin de saison avec ses dirigeants.

En marge du prochain mercato estival, le Real Madrid serait susceptible de mener à bien plusieurs grandes opérations. De Kylian Mbappé à Erling Braut Haaland en passant par Antonio Rüdiger et Paul Pogba, les dossiers du club merengue semblent être multiples. Cependant, d’après la presse italienne, l’option Bernardo Silva serait prise en considération par le Real Madrid, lui qui a avoué avoir souhaité quitter Manchester City en fin de saison dernière. Et d’après Silva, tout se jouera à la prochaine intersaison quant à son avenir.

Bernardo Silva ne se ferme aucune porte…