Mercato - Barcelone : Maldini aurait été snobé par ce joueur du Barça !

Publié le 28 décembre 2019 à 20h30 par La rédaction

Carles Alena, qui a été prêté par le FC Barcelone au Betis jusqu’à la fin de la saison, aurait refusé plusieurs offres de la part du Milan AC.

Carles Alena (21 ans) est désormais fixé sur son avenir. Le FC Barcelone a officialisé ce samedi le prêt de son milieu de terrain au Betis Séville jusqu’à la fin de la saison. Un prêt qui marque la fin d’un feuilleton débuté il y a plusieurs semaines. Il faut dire qu'Alena subissait de plein fouet la concurrence qui existe au sein de l’entrejeu du FC Barcelone et un départ semblait inévitable pour que le joueur puisse poursuivre sa progression et accumuler du temps de jeu. Mais le Betis n’aurait pas été le seul club à s’intéresser à Carles Alena et une autre formation européenne aurait fait le forcing pour s’attacher les services du jeune Espagnol. En vain...

Alena aurait refusé plusieurs offres du Milan AC