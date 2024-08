Mercato : Attendu à l’OM, il va boucler son transfert

Axel Cornic

Pablo Longoria a multiplié les pistes en ce mercato estival pour renforcer l’équipe de Roberto De Zerbi, mais elles n’ont pas toutes abouti. C’est le cas avec Armand Laurienté, est allé au clash avec Sassuolo pour rejoindre le club phocéen, mais qui a finalement vu Jonathan Rowe le doubler ces derniers jours.

C’est un très long été qui va se terminer pour les Marseillais. Après une saison catastrophique tout le monde pensait que les tensions allaient compliquer le travail de Pablo Longoria, mais tout a changé avec Roberto De Zerbi. Son arrivée a totalement relancé l’engouement autour de l’OM et a surtout poussé plusieurs joueurs à vouloir poser leurs valises dans le sud de la France pour évoluer sous ses ordres.

Laurienté voulait l’OM

En Italie, Armand Laurienté aurait bien aimé en faire partie. Après la relégation de Sassuolo en Serie B, l’ailier français a demandé un bon de sortie et aurait vraisemblablement demandé à ses dirigeants de faciliter son départ vers l’OM. Une offre de prêt d’une valeur totale de 15M€ aurait été formulée, mais le club émilien l’a refusée, ce qui a d’ailleurs poussé le joueur à boycotter plusieurs entrainements pour montrer son agacement.

Il devrait finalement filer en Turquie

Finalement, il devrait bel et bien quitter Sassuolo en cette fin de mercato, mais pas pour rejoindre l’OM. D’après les informations de TMW, Armand Laurienté se rapprocherait d’un départ vers la Turquie et vers Galatasaray, qui aurait formulé une offre de transfert à 15M€, plus 3M€ de bonus.