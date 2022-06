Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un nouveau club de Ligue 1 ouvre sa porte à Bouanga !

Publié le 3 juin 2022 à 10h15 par Thomas Bourseau

Alors que l’ASSE a manqué l’occasion de se maintenir en Ligue 1 après sa défaite en barrages face à l’AJ Auxerre, Denis Bounga semble être bien parti pour quitter le navire stéphanois. Et en plus du LOSC et de l’OGC Nice, comme le10sport.com vous le révélait, Montpellier se joindrait à la fête pour Bouanga.

Depuis dimanche et la défaite concédée par l’ASSE en barrage aux tirs au but face à l’AJ Auxerre pour une place en Ligue 1 la saison prochaine, le départ de Pascal Dupraz au poste d’entraîneur a été acté ce jeudi alors que son contrat arrivait de toute manière à expiration le 30 juin prochain. Laurent Battles aurait de fortes chances de le remplacer sur le banc des Verts pour la saison prochaine comme L’Équipe l’a confirmé ces dernières heures. Pour ce qui est des potentiels départs au sein de l’effectif, Arnaud Nordin va prendre la direction de Montpellier. Et il se pourrait bien que Denis Bouanga suive les traces de Nordin.

Montpellier s’est renseigné sur le dossier @BouangaDenis !!Concurrence très rude avec des clubs étrangers !! #MHSC #ASSE — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) June 2, 2022

Après Nice et Lille, Montpellier fait irruption pour Bouanga !

De par ses neuf buts et six passes décisives cette saison, Denis Bouanga semble avoir la cote sur le marché des transferts et la relégation de l’ASSE en Ligue 2 en plus de l’expiration de son contrat en juin 2023 au sein du club stéphanois devrait pousser l’ASSE à se séparer de Bouanga. Au rayon des clubs intéressés se trouvent l’OGC Nice et le LOSC comme le10sport.com vous l’a dévoilé la semaine dernière. Outre les deux pensionnaires de Ligue 1, Montpellier serait également sur les rangs. À en croire les informations du journaliste Mohamed Toubache-Ter, divulguées ce jeudi soir, le MHSC serait venu à la pêche aux renseignements pour un transfert de Denis Bouanga. Des formations étrangères seraient également sur les rangs pour Bouanga d’après le journaliste. Le décor est planté.