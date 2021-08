Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel veut relancer un indésirable de l’OM !

Publié le 30 août 2021 à 15h00 par La rédaction mis à jour le 30 août 2021 à 15h06

Libre de tout contrat depuis son départ de l'OM, Valère Germain serait courtisé par plusieurs clubs dont l'ASSE ainsi que Montpellier qui a une longueur d'avance, comme le10sport.com vous l'a révélé.

Après avoir joué 4 saisons sous les couleurs de l’OM, Valère Germain est désormais libre de tout contrat. Au fil des saisons, l'ancien attaquant de l'AS Monaco a vu arriver des concurrents directs tels qu'Arkadiusz Milik et Dario Benedetto, qui lui ont pris sa place de titulaire. Germain serait désormais courtisé par plusieurs clubs, dont l’ASSE et Montpellier qui le surveilleraient de près pour une signature libre en cette fin de mercato.

Un intérêt de l’ASSE et de Montpellier pour Germain