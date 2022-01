Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pour Mateta, c'est terminé !

Publié le 14 janvier 2022 à 11h30 par Arthur Montagne

En quête d'un nouvel avant-centre, l'ASSE a fait de Jean-Philippe Mateta sa priorité, mais ce dossier se complique sérieusement ces derniers jours. Patrick Vieira a d'ailleurs quasiment mis fin aux espoirs des Verts dans ce dossier.

Depuis l'ouverture du mercato d'hiver, l'AS Saint-Etienne s'est déjà très bien renforcée avec les arrivée de Paul Bernardoni, Sada Thioub et Bakary Sako. Joris Gnagnon devrait suivre dans les prochains jours. Des renforts indispensables pour l'ASSE qui joue son maintien en Ligue 1 et doit faire face à l'absence de plusieurs joueurs qui disputent la CAN. Cependant, Pascal Dupraz espère attirer d'autres renforts à l'image d'un avant-centre. Cependant, jeudi, l'entraîneur des Verts s'est montré pessimiste concernant ce dossier. « On est au point mort sur le dossier d'un attaquant mais les forces vives du club se bougent pour présenter un recrutement décent à la fin du mois de janvier. Pour l'instant, rien n'est probant. On a défini des critères de recrutement et il faut que l'on s'y tienne », expliquait Dupraz en conférence de presse. Il faut dire que l'arrivée de Jean-Philippe Mateta, priorité de l'ASSE jusque-là, a pris du plomb dans l'aile. Alors qu'un accord tripartite avait été trouvé entre Mayence, le club auquel appartient le joueur, Crystal Palace, le club où il est actuellement prêté, et l'ASSE, les Eagles ne sont plus très chauds à l'idée de lâcher l'ancien de l'OL qui réalise un très bon début d'année. Comme révélé par le10sport.com, Crystal Palace espère trouver un nouvel attaquant avant de lâcher Jean-Philippe Mateta. Dans cette optique, le nom d'Eddie Nketiah a circulé dans la presse anglaise. Mais Patrick Vieira a mis fin à ce dossier. « C’est un joueur d’Arsenal et son entraîneur a été clair, il va rester à Arsenal. Je n’ai rien à dire », assurait le manager de Crystal Palace en conférence de presse.

Vieira douche les espoirs de l'ASSE pour Mateta