Mercato - ASSE : Malgré Dupraz, Brandao lance un improbable appel du pied pour la succession de Puel !

Publié le 15 décembre 2021 à 22h30 par B.C.

Suite au licenciement de Claude Puel, l’ASSE a décidé de miser sur Pascal Dupraz pour la fin de la saison. Mais de son côté, Brandao semblait intéressé par le poste d’entraîneur chez les Verts.

Comme annoncé par le10sport.com dès le 5 décembre dernier, Pascal Dupraz a été choisi par l’AS Saint-Etienne pour succéder à Claude Puel. Une tâche difficile attend l’ancien entraîneur d’Evian, puisque l’AS Saint-Etienne n’a remporté que deux victoires cette saison et pointe à la dernière place au classement de la Ligue 1. Pas de quoi pour autant démotiver Pascal Dupraz, présenté à la presse ce mercredi : « Je ne vais pas fuir mes responsabilités. J'ai la faiblesse de penser que j'ai des recettes pour que l'équipe aille mieux. Nous avons conscience qu'il y a aussi la CAN qui va creuser l'effectif pendant quelques matchs mais l'effectif tel qu'il est là, si les joueurs sont à leur niveau, et il n'y a pas de raison qu'ils ne le soient pas, performera. [...] Je vais insuffler mon élan, toute mon expérience et être dans le partage . »

Quand Brandao propose ses services à l’ASSE

De son côté, Loïc Perrin, nouveau coordinateur sportif de l’ASSE, a justifié ce choix opéré par la direction : « Nous recherchions un entraîneur connaissant la Ligue 1, un meneur d'hommes qui connaît ces situations. Pascal Dupraz est l'entraîneur qui nous semble le plus à même de réussir cette mission. » Une sortie qui a fait réagir Brandao. Sur Twitter , l’ancien attaquant de l’ASSE et de l’OM a fait acte de candidature pour prendre en main l’équipe stéphanoise, en réponse au profil recherché par Loïc Perrin. « Moi ici », a posté le Brésilien, avec un doigt en l’air. Une proposition bien tardive, puisque c’est bien Pascal Dupraz qui dirigera désormais l’ASSE.