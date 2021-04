Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L'Arabie Saoudite pour succéder à Caïazzo et Romeyer ? La réponse !

Publié le 18 avril 2021 à 22h30 par A.M.

C'est désormais officiel, l'ASSE est en vente. Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont décidé de céder leurs parts, et plusieurs rumeurs circulent déjà. Mais il ne faut pas s'attendre à un investisseur puissant comme au PSG.

Par le biais d'une lettre ouverte publiée sur le site officiel de l'ASSE, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont officialisé la mise en vente du club du Forez : « Nous souhaitons ouvrir la porte à l’avenir. Ainsi, afin d'assurer la continuité et le développement de notre club, nous avons confié à une banque d'affaires réputée la mission de sélectionner le meilleur investisseur ». Reste donc à savoir qui reprendra l'ASSE. Plusieurs rumeurs ont circulé à l'image d'investisseurs basés en Suisse, aux Etats-Unis ou en Arabie Saoudite. Mais selon Mickael Terrien, économiste du sport et maître de conférences à l'Université de Lille, les Verts auront du mal à attirer un très gros investisseur, Saint-Etienne n'étant pas une vielle suffisamment attractive.

«En termes d'attractivité, on intéressera jamais un pays avec Saint-Etienne»