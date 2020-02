Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La révolution se poursuit chez les Verts !

Publié le 19 février 2020 à 22h30 par La rédaction

Après le départ de David Wantier, directeur de la cellule de recrutement, l’ASSE pourrait bien poursuivre sur sa lancée en se séparant d’autres membres de sa structure sportive.

Rien ne va plus à l’AS Saint-Étienne. D’un point de vue sportif, les Verts pointent à une inquiétante seizième place en Ligue 1 après avoir enchainé quatre défaites de rang. Et ces résultats ont déjà des conséquences en interne puisque Xavier Thuilot, directeur général de l’ASSE, aurait annoncé à David Wantier qu’il était mis à l’écart. Mais après le directeur de la cellule de recrutement, d’autres départs pourraient suivre.

David Friio également sur le départ ?

En effet, selon les informations de Romain Molina, journaliste généralement bien renseigné sur les arcanes du football, plusieurs changements vont intervenir au sein de la structure sportive de l’ASSE. Ainsi, après le départ de David Wantier, c’est David Friio, membre de la cellule de recrutement depuis 2017, qui devrait quitter le club du Forez. Et ce n’est pas fini, puisque toujours d’après Romain Molina, c’est toute la cellule de recrutement des Verts qui va être chamboulée sous l’impulsion de Claude Puel.