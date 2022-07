Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ce crack de Laurent Batlles fait ses adieux !

Publié le 13 juillet 2022 à 14h30 par Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2025 avec l'ASSE, Lucas Gourna-Douath serait sur le point de rejoindre le RB Salzbourg pour une somme proche de 15M€. Sur les réseaux sociaux, le crack de 18 ans a confirmé qu'il ne portera pas les couleurs des Verts la saison prochaine. En effet, Lucas Gourna-Douath a fait ses adieux à l'ASSE, son club formateur, ce mercredi après-midi.

Comme L'Equipe l'a annoncé ce lundi, Lucas Gourrna-Douath ne sera plus à l'ASSE la saison prochaine. A en croire le média français, la pépite de 18 ans serait sur le point de signer au RB Salzbourg. En effet, l'ASSE et le club autrichien seraient tombés d'accord pour boucler un transfert avoisinant les 15M€. Et s'il n'a pas confirmé qu'il allait jouer au RB Salzbourg la saison prochaine, Lucas Gourrna-Douath a tout de même annoncé son départ de Saint-Etienne.

𝙐𝙣 𝙚𝙣𝙛𝙖𝙣𝙩 𝙙𝙪 𝙘𝙡𝙪𝙗 💚Merci à tous ceux qui m'ont permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. Mes éducateurs, les gens au club, le staff, mes entraîneurs, mes coéquipiers.. Merci au club de m'avoir donné la chance de vivre mon rêve. Je ne vous oublierai jamais pic.twitter.com/hKOX6XFEWZ — Lucas Gourna Douath (@LGourna_off) July 13, 2022

Sur son compte Twitter , Lucas Gourna-Douath a annoncé qu'il quittait l'ASSE cet été et a tenu à faire ses adieux à son club formateur. « Un enfant du club. Merci à tous ceux qui m'ont permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. Mes éducateurs, les gens au club, le staff, mes entraîneurs, mes coéquipiers.. Merci au club de m'avoir donné la chance de vivre mon rêve. Je ne vous oublierai jamais » , a écrit le crack de 18 ans sur les réseaux sociaux.

Par ailleurs, Lucas Gourna-Douath a également publié une vidéo dans laquelle il en remet une couche sur son départ de l'ASSE. « Sainté, c'est impossible d'oublier, malgré ce qu'il s'est passé, malgré cette fin de saison compliquée. Saint-Etienne, c'est chez moi. C'est ici que j'ai été formé, c'est ma maison. C'est ici que tout a démarré pour moi : mes premières minutes en pro, mon premier but, les conneries avec mes potes. Même s'il est venu le temps pour moi de grandir ailleurs. Je n'oublierai jamais rien de ce que vous m'avez appris : le coeur des supporters, les valeurs de ce club. Merci pour tout et bonne chance » , a confié le jeune milieu de terrain de 18 ans.

