Mercato - ASSE : Vente, tensions... L'ASSE au bord de la catastrophe ?

Publié le 26 décembre 2021 à 13h30 par Dan Marciano

A en croire le journaliste Romain Molina, l'ASSE va dans le mur. Le dossier de vente traîne en longueur et les tensions entre les deux dirigeants stéphanois n'arrangent rien.

Rien ne va à l’ASSE ! Ces dernières années, le club avait pris un virage en décidant de faire confiance aux jeunes joueurs. Un choix loin d’être payant puisque la formation traîne en queue de classement depuis le début de cette saison. Fragilisé par ce début d’exercice catastrophique, Claude Puel a, depuis, été remplacé sur le banc stéphanois par Pascal Dupraz. L’ancien coach de Caen et du TFC espère maintenir l’ASSE en Ligue 1. Et pour cause, une descente pourrait refroidir les investisseurs, intéressés par le rachat du club. Président du Directoire, Roland Romeyer espérait se séparer de l’ASSE avant la fin de l’année civile, mais pour l’heure, ce dossier traîne en longueur. Aucune avancée concrète n’a été enregistrée ces derniers jours puisque la priorité est donnée au prochain mercato hivernal selon les informations de But Football Club . Mais si la formation n’a toujours pas été cédée c’est aussi en raison de la gestion désastreuse de l’ASSE. Comme l’a confié le journaliste Romain Molina, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer se désintéressent de l’équipe et souhaiteraient, uniquement, récupérer le butin.

« Il y a un désintérêt par le club »

« Je n’ai même pas de mots sur cette gestion. Caïazzo et Romeyer lors d’entretiens, se permettent d’insulter. Tu n’es pas obligé de montrer ton animosité pendant les rendez-vous. C’est impossible de travailler à tous les niveaux. Bernard Caïazzo s’installe à Dubaï pour passer du bon temps alors qu’il devait aller chercher des investisseurs. Il y a un désintérêt par le club. Les joueurs sont au courant que les propriétaires n’en ont rien à faire et veulent prendre le magot. Il va falloir se séparer des gros salaires. Saint-Etienne passe la DNCG parce qu’ils présentent des actifs. Ils ont aussi promis des ventes. La politique, ce sont des ventes pour compenser le déficit mais ce n’est pas pour réinvestir. Quand Puel arrive, on lui a fait comprendre qu’il fallait bouter ailleurs les gros salaires. Cela a été fait de manière trop abrupte. Des joueurs ne croyaient aussi pas dans son discours. (…) On a tout entendu pour le rachat. On a mis de la poudre aux yeux aux supporters. On retrouve la guerre entre les présidents aussi médiatiquement. L’argument pour acheter Saint-Etienne, ce sont les transferts pour faire des profits. (…) Les propriétaires changent les prix des joueurs. C’est difficile de vendre le club dans ces conditions. Ils sont aussi dépendants des résultats sportifs. Cela se ressent dans les prix de vente. La valeur du club descend. Il y a une démobilisation et les fans qui sont cocus de l’affaire. Tout le monde veut quitter le club avant qu’il coule » a confié Romain Molina sur une vidéo publiée sur Youtube .

« Le club est en déficit structurel »